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Birlikte yürüyeceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Hocamızla yola devam etmeyi, onunla beraber şampiyonluğu kazanmayı ve kupayı onunla beraber kaldırmayı planladık” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Birlikte yürüyeceğiz

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk basın lansmanında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Valerien İsmael'e çok güvendiğini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Ben hocama güvendiğimi söyledim. Güvenmeye devam ediyorum. Kendisinin birçok artı özelliği var. Ancak daha önce ifade ettiğim kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kaldırmayı planladım. Hocamızla yola devam etmeyi, onunla beraber bu sene şampiyonluğu kazanmayı ve kupayı onunla beraber kaldırmayı planladık. Fikrimde bir değişiklik yok" diye konuştu.

TARAFTARIMIZ OYUNA GELMESİN

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Farklı herhangi bir durum söz konusu değil. Hocayla sözleşmem boyunca devam edeceğim. Medyada da birçok konuda aşağıya çekme var. Hocayı değersizleştirmeye çalışan bir kesim medya var. Beşiktaş'ın en iyi takım olduğunu herkes biliyor. Başarılardan uzaklaştırma yolu Beşiktaş'ı içeriden ve dışarıdan karıştırmaktır. Hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklar. Lütfen taraftarlarımız bu oyuna gelmesin. Taraftarın hocasına ve oyuncusuna sahip çıkmasını istiyorum. Hoca ile futbolcular arasındaki mutluluğu en iyi bilenlerden biriyim."

ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

Başkan Çebi, son zamanlarda algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, "Valerien Ismael'in içine düşürmeye çalışıldığı bir durum söz konusu. Özellikle sosyal medyada Beşiktaş yönetimi ve başkanına düzenlenmiş, tezgahlanmaya çalışılan bir komplo var. O da hocanın aşağıya çekilmesi, hocayla futbolcular arasında bir şeyler varmış gibi algılar yapılarak, takımın başarısız olmasını isteyenler var. Birçoğunun bu işi şu andaki muhalefet olduğunu iddia eden kişiler tarafından özellikle maddiyet karşılığı yürütüldüğünü iyi biliyorum" dedi.

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