Beşiktaş'ta Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak kritik müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan siyah-beyazlılar, evinde oynanacak derbiden de 3 puanla ayrılmak istiyor.
Avrupa Ligi'nde Monaco'yu farklı deviren bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeyi amaçlıyor.
Her iki teknik adam da tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yüzü kritik maç öncesinde güldü.
Fransız teknik adam sakatlıkları tamamen geçen oyuncuları Ghezzal, N'Koudou ve Salih Uçan'ı, hafta sonundaki Trabzonspor maçında 90 dakika kullanabilecek.
Hafta başında 3-4-3'ü deneyen ve Redmond ile Dele Alli'ye sağ ve sol tarafta şans veren Fransız çalıştırıcı, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti.
Son idmanda, sezon başından beri denediği 4'lü sistemi yeniden uygulatan Valerien İsmael'in, Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DELE ALLI VE REDMOND KULÜBEDE!
N'Koudou'yu da başlama düdüğüyle birlikte sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, bu durumda Dele Alli ile Redmond'u ise kulübede yedek güç olarak oturtacak.
Santrfor bölgesinde ise Hollandalı yıldız Wout Weghorst görev yapacak.
Beşiktaş'ı en çok düşündüren konu ise savunma hattındaki eksikler.
Giresunspor maçında sakatlanan Emrecan Uzunhan ve Romain Saiss derbide forma giyemeyecek.
Tayyip Talha Sanuç'un partneri olarak Montero'nun oynaması bekleniyor.