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Beşiktaş'ta Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılara kritik derbi öncesi sevindirici haberler geldi. 3 yıldızın iyileşmesiyle eli rahatlayan teknik direktör Valerien Ismael, sistem değişikliği fikrinden vazgeçti. Fransız çalıştırıcı, Rachid Ghezzal, Dele Alli ve Redmond ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:20
Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Dolmabahçe'de oynanacak kritik müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan siyah-beyazlılar, evinde oynanacak derbiden de 3 puanla ayrılmak istiyor.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Avrupa Ligi'nde Monaco'yu farklı deviren bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeyi amaçlıyor.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Her iki teknik adam da tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yüzü kritik maç öncesinde güldü.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Fransız teknik adam sakatlıkları tamamen geçen oyuncuları Ghezzal, N'Koudou ve Salih Uçan'ı, hafta sonundaki Trabzonspor maçında 90 dakika kullanabilecek.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Hafta başında 3-4-3'ü deneyen ve Redmond ile Dele Alli'ye sağ ve sol tarafta şans veren Fransız çalıştırıcı, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Son idmanda, sezon başından beri denediği 4'lü sistemi yeniden uygulatan Valerien İsmael'in, Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

DELE ALLI VE REDMOND KULÜBEDE!
N'Koudou'yu da başlama düdüğüyle birlikte sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, bu durumda Dele Alli ile Redmond'u ise kulübede yedek güç olarak oturtacak.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Santrfor bölgesinde ise Hollandalı yıldız Wout Weghorst görev yapacak.

Valerien Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...

Beşiktaş'ı en çok düşündüren konu ise savunma hattındaki eksikler.

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