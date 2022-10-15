Beşiktaş gol beklentisinde 3’üncü sırada

Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan üçüncü takım oldu. Comparisonator verilerine göre Siyah-beyazlılar, 1.74 gol beklentisi yaratırken maç başına ise 1.89 gol attı. Listede Fenerbahçe 2.37 gol beklentisi ve 3.13 gol ortalaması ile 1. oldu. Galatasaray 2.31 gol beklentisi ile ikinci olsa da maç başına 1.12 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise gol beklentisi 1.68, gol ortalaması 1.44, Adana Demirspor'da beklenti 1.66 gol ise 1.89 oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan üçüncü takım oldu. Comparisonator verilerine göre Siyah-beyazlılar, 1.74 gol beklentisi yaratırken maç başına ise 1.89 gol attı. Listede Fenerbahçe 2.37 gol beklentisi ve 3.13 gol ortalaması ile 1. oldu. Galatasaray 2.31 gol beklentisi ile ikinci olsa da maç başına 1.12 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise gol beklentisi 1.68, gol ortalaması 1.44, Adana Demirspor'da beklenti 1.66 gol ise 1.89 oldu.