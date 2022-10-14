Gol değil kupa önemli

Siyah-beyazlı ekibin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, "Olabildiğince en yüksek rakama ulaşmak istiyorum. Bundan sonra belki 2- 3 gol atarım ama o goller şampiyonluk getirirse, atabileceğim 20-25 golden çok daha değerli olur. Benim için kazanmak önemli. Kariyerimde çok gol attığım sezonlar oldu ama hiç kupa kazanmadım o sezonlarda. Buradaki en büyük hedefi kendimi kupa kazanmak, şampiyon olmak olarak koyuyorum. Şampiyonluktaki golümün önemli olmasını istiyorum" dedi.

PARTNERLERİM ÇOK İYİ

Weghorst şöyle devam etti: "Cenk ve Muleka iyi futbolcular. Muleka 4 gol attı, Cenk de oyuna girdikten sonra elinden geleni yaptı. Golleri de gelecektir. Takımdaki tüm oyuncular çok değerli ve herkese ihtiyacımız var. Son haftalardaki düşüşle alakalı, sakatlıklar oluyor. Takımdaki bazı şeyler değişiyor. Oyuncularla birebir alakası yok. Genel bir durum aslında. Daha iyi olmalıyız, bunu biliyoruz zaten. Sadece hücum oyuncuları değil, tüm takım olarak iyi olmalıyız. Gol atmak için varyasyonlarımızı geliştirmeliyiz. Daha iyi olmalıyız."

İSTANBUL MAÇI BİZİ ÇOK ÜZDÜ

Bu sezon İstanbulspor beraberliği beni ve takım arkadaşlarımı gerçekten çok üzdü. Soyunma odasında takım arkadaşlarımızla bunun bir daha olmaması gerektiğine dair çok net konuşmalar yaptık. Bazı bölümlerde sahip olduğumuz kaliteyi, sahada göstermemiz gereken performansı gösteremeyebiliyoruz. Bunu geliştirmek zorundayız. Gücümüzü sahaya yansıtmalıyız.

TARAFTAR TUTKUSU İNANILMAZ

Taraftarla aramızda özel bir bağ var. Bunun için minnettarım. Türkiye bana sorulunca aklıma gelen ilk şey; çılgın, coşkulu, sürekli destek veren müthiş taraftarlar. Onların bu desteği için performansımı sürekli arttırmak istiyorum. Onlara galibiyetler, goller, kupalar getirmek istiyorum. Hem ben hem taraftar mutlu olsun diye elimden geleni yapıyorum. Taraftar beni motive ediyor. Burada oynamak için başlı başına bir sebep diyebilirim.

Kızım istediği için saçlarımı boyattım

Ben saç stilimi 10 yıldır değiştirmedim. Burada çok fazla değiştirdim, sebebi de küçük kızım benimle aynı saç rengine sahip olmak istedi. 'Senin saçın daha koyu renk olsun' dedi, ben de 'Hayır, benim saçım daha açık olsun' dedim ve boyattım. Ancak çok fazla sarı oldu. Çok beğenmedim ama onun hatırına mücadele ettim. Eski stilime dönmek için komple kestirdim.

BASKIYA KARŞI ÖNLEM ALACAĞIZ

Bazen rakip takımın iyi giden oyuncusuna ekstra önlem alınabiliyor. Başlarda daha serbesttim. Daha çok asist yapıp, daha çok gol atabiliyordum. Son haftalarda rakipler biraz daha önlem almaya başladılar. Ama ben de buna bir çözüm bulmak zorundayım. Bunun çözümünü takım olarak bulacağız.