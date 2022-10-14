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Derbi zor geçer

Weghorst, Trabzon maçının çok zor geçeceğini ifade ederek, “Derbide en iyi halimizi sergilemeye mecburuz” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Derbi zor geçer
Pazar akşamı zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, "Geçen yılın şampiyonuna karşı oynayacağız. Güçlü, iyi bir takım Trabzonspor. Kolay olmayacak. Önemli bir maç. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almaya çalışacağız. Umuyorum ki F.Bahçe maçının son dakikalarındaki iyi performansımızı Trabzon karşısında da sürdüreceğiz. Biz sistemi, oyun anlayışı daha iyi olan bir seviyeye, hocasıyla birlikte Beşiktaş'ı taşımaya çalışan bir oyuncu grubuyuz. Bu yüzden Trabzon karşısında en iyi halimizi göstereceğimizi, geçen haftaki galibiyeti devam ettireceğiz" dedi.
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