Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Giresunspor maçında penaltı kaçırdı.
Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Giresunspor maçında penaltı kaçırdı.
Bu Hollandalı golcünün kariyerinde attığı 28'nci ve kaçırdığı 11'inci penaltıydı.
En son 11 Eylül'de Wolfsburg'ta oynarken 2-0 kazanılan Fürth maçında Burchert'i mağlup etmişti.
Giresunspor karşısında Onurcan'dan önce Weghorst'ün kullandığı son penaltıyı kurtaran kaleci ise Wolfsburg'un 1-0 kazandığı Bochum maçında Riemann'a atamadığı penaltıydı.
Weghorst'un kaçırdığı penaltılar:
22/23 Giresunspor-Beşiktaş 0-1 Onurcan Piri
21/22 Wolfsburg- Bochum 1-0 Manuel Riemann
20/21 Wolfsburg-Leipzig 2:0 Péter Gulácsi
20/21 Wolfsburg-Schalke 1-0 Fährmann
20/21 Wolfsburg-Hoffenheim 2-1 Oliver Baumann
19/20 Wolfsburg-Shakhtar 1-2 Andriy Pyatov
17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0:2 Roy Kortsmit
17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0-2 Roy Kortsmit
16/17 AZ Alkmaar-Roda 1-1 Benjamin van Leer
16/17 AZ Alkmaar-Heracles 5-1 Bram Castro
13/14 FCEmmen-Sparta 0-1 Khalid Sinouh