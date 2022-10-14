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Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'a dair önemli bir istatistik ortaya çıktı. Wout Weghorst, son olarak Giresunspor maçında penaltı kaçırmıştı. Wout Weghorst'un, daha önce penaltı konusundaki istatistikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:14
Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Giresunspor maçında penaltı kaçırdı.

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

Bu Hollandalı golcünün kariyerinde attığı 28'nci ve kaçırdığı 11'inci penaltıydı.

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

En son 11 Eylül'de Wolfsburg'ta oynarken 2-0 kazanılan Fürth maçında Burchert'i mağlup etmişti.

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

Giresunspor karşısında Onurcan'dan önce Weghorst'ün kullandığı son penaltıyı kurtaran kaleci ise Wolfsburg'un 1-0 kazandığı Bochum maçında Riemann'a atamadığı penaltıydı.

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

Weghorst'un kaçırdığı penaltılar:

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

22/23 Giresunspor-Beşiktaş 0-1 Onurcan Piri

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

21/22 Wolfsburg- Bochum 1-0 Manuel Riemann

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

20/21 Wolfsburg-Leipzig 2:0 Péter Gulácsi

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

20/21 Wolfsburg-Schalke 1-0 Fährmann

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

20/21 Wolfsburg-Hoffenheim 2-1 Oliver Baumann

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

19/20 Wolfsburg-Shakhtar 1-2 Andriy Pyatov

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0:2 Roy Kortsmit

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0-2 Roy Kortsmit

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

16/17 AZ Alkmaar-Roda 1-1 Benjamin van Leer

Beşiktaşlı Wout Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği! Kaçırdıkları...

16/17 AZ Alkmaar-Heracles 5-1 Bram Castro

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