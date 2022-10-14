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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise yükselişini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 17:00
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı izlemek için tıklayın

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan derbi ile devam ediyor. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve armama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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