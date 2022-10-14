Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.



Basın mensuplarında soruları cevaplayan Çebi, teknik direktör Valerien Ismael'in takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Ahmet Nur Çebi, Fransız çalıştırıcı ile yola devam edeceklerini ifade etti.

İşte o sözler...



Ahmet Nur Çebi: Bir önceki TFF seçiminde başkan olmam için teklif geldi ancak Beşiktaş benim için kutsal. Zor durumda olduğumuz bu dönemlerde burada kalmam gerektiğini düşündüm. Önümüzdeki seçimlerde TFF başkanlığı ile alakalı bir planım yok.



"HOCAMIZLA YOLA DEVAM EDİYORUZ"

"Valerien Ismael hocaya güveniyorum. Kupayı ve şampiyonluğu hocamız ile kaldırmayı planlıyoruz. Yola devam ediyoruz, fikrimde bir değişiklik yok."

Beşiktaş'ı biz çok iyi toparladık. 3 ay önce aday olmayanlar şimdi takım kötü gitse de aday olsak diye bakıyorlar, iştahları kabardı.



"Henüz ihtiyaçlarımızın tamamını görmediğimizi, geri kalan kısımların da iş adamları tarafından tamamlanmasını talep ediyorum. Her yıl 1 milyar TL faiz ödeyen kulüplerin ayakta kalması mümkün değildir."



"Beşiktaş'ın çok güçlü olduğunu biliyorlar ve bizi içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Hocamıza, futbolcularımıza lütfen sahip çıkın. Hocasıyla ilgili eleştiri yapan bir tane futbolcu yok. Herkes onunla uyum içinde çalışıyor."



Hoca, eleştirilerle hiç ilgilenmiyor. Ondan daha çok ben üzülüyorum. Sadece bu eleştirilerin nedenini anlayamadığını söylüyor. Kendisini aşağıya çekmeye çalışanlar boşa uğraşıyor, hoca pek takmıyor. Onlar da işlerine baksınlar."