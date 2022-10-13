Haberler Beşiktaş Ve Salih Uçan kadroda

Ve Salih Uçan kadroda

Beşiktaş'a, Trabzonspor derbisi öncesinde Salih Uçan'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. 28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, teknik direktör Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Ve Salih Uçan kadroda
Beşiktaş'a, Trabzonspor derbisi öncesinde Salih Uçan'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. 28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, teknik direktör Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alacak.
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