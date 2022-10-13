Ve Salih Uçan kadroda

Beşiktaş'a, Trabzonspor derbisi öncesinde Salih Uçan'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. 28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, teknik direktör Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alacak.
Beşiktaş'a, Trabzonspor derbisi öncesinde Salih Uçan'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. 28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, teknik direktör Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alacak.