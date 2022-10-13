Eski hocaları geride bıraktı

Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı. 9'uncu haftalar itibarıyla Ismael 18 puan toplarken son 5 sezonda Güneş 2017-18 ve 2018-19'da 15 puan, Avcı 2019-20'de 12 puan, Yalçın ise 2020- 21'de 16 puan, 2021- 22'de ise 17 puan toplamayı başarmıştı.
Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı. 9'uncu haftalar itibarıyla Ismael 18 puan toplarken son 5 sezonda Güneş 2017-18 ve 2018-19'da 15 puan, Avcı 2019-20'de 12 puan, Yalçın ise 2020-21'de 16 puan, 2021-22'de ise 17 puan toplamayı başarmıştı.