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Eski hocaları geride bıraktı

Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı. 9'uncu haftalar itibarıyla Ismael 18 puan toplarken son 5 sezonda Güneş 2017-18 ve 2018-19'da 15 puan, Avcı 2019-20'de 12 puan, Yalçın ise 2020- 21'de 16 puan, 2021- 22'de ise 17 puan toplamayı başarmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Eski hocaları geride bıraktı

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Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı. 9'uncu haftalar itibarıyla Ismael 18 puan toplarken son 5 sezonda Güneş 2017-18 ve 2018-19'da 15 puan, Avcı 2019-20'de 12 puan, Yalçın ise 2020-21'de 16 puan, 2021-22'de ise 17 puan toplamayı başarmıştı.
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