Beşiktaşlı Wout Weghorst'tan Trabzonspor derbisi sözleri!

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Weghorst'ın açıklamalarından önemli notlar...

"Trabzonspor ligin son şampiyonu. Güçlü bir rakip. Bu sene Fenerbahçe'ye karşı bir büyük maç oynadık ve o maçın sonunda iyi bir performans gösterdik. Trabzonspor'a karşı da iyi bir oyun oynayıp, kazanmak istiyoruz."



"Eleştiriler, futbolun bir parçası. Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz, herkes eleştirilebilir. Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bizim yapmamız gereken, takım olarak plana sadık kalıp en iyisini vermek. Biz, her gün kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz."



"Bizim bir sistemimiz var. Trabzonspor maçında en iyi halimizi göstereceğiz. Sistemi olan ve hocasıyla beraber her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu grubuyuz. Trabzonspor maçında galibiyet serimizi devam ettireceğiz."



"Tabii ki Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi liglerle Süper Lig arasında farklar var. Adapte olmak kolay değil ama burada her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum."



"İSTANBULSPOR MAÇI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

"İstanbulspor maçı beni çok üzdü. Bazen sahip olduğumuz kaliteyi sahada gösteremiyoruz. Maçları 90 dakika boyunca kontrol edip, aynı performansı göstermeliyiz. Sahip olduğumuz gücü sahaya yansıtmalıyız."



"Ligin başında daha çok fırsat buluyorduk. Son haftalarda ligin başındaki gibi olmuyor. Bunun nedeni de her maçın farklı hikayesi olması. Biz de sistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz."



"FENERBAHÇE MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTIM"

"Fenerbahçe maçı sonrası hayal kırıklığına uğramıştım. İki kez gole yaklaşmıştım. Maç sonunda da hocamızla bunu konuşuyorduk. Benden ne istediklerini açık bir şekilde söylüyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum."



"Taraftarla aramızda çok özel bir bağ var. Bana sorulduğunda taraftarlar için 'Çılgın, coşkulu, sürekli destek veren müthiş taraftarlar' diyorum. Bu destek sayesinde performansımı artırmak istiyorum."



"Süper Lig kaliteli ve iyi oyunculara sahip bir lig. Her takım gol atmaya çalışıyor. Beşiktaş olarak şampiyon olacağımıza inanıyorum."



"Küçük kızım, benimle aynı saçı yaptırmak istedi. Ona benzemek için sarıya boyattım. Ama maalesef çok fazla sarı oldu. Kızımın hatrına birkaç hafta böyle bıraktım."



"Başlarda daha rahattım gol ve asistler yapıyordum. Son zamanlarda yapamıyorum çünkü önlem alınıyor. Ben de forvet oyuncusu olarak bu önleme karşı çözüm bulmalıyım."



Olabildiğince çok gol atmak istiyorum. En büyük hedefimi şampiyonluk olarak koyuyorum.