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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor derbisinde mutlak galibiyet hedefliyor. Fransız teknik adam, pazar günü oynanacak derbide 3-4-3 sistemini düşünürken özellikle kanatlardan yüklenerek rakibini 'kendi sahasına' hapsetmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Giresun karşılaşmasını kazanarak üç haftalık kazanamama stresini sona erdiren siyah-beyazlılarda tek hedef, son şampiyonu mağlup ederek yükselişini sürdürmek.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'a sürpriz yapıp aslında oynatmak istediği 3-4-3 üzerinde çalışıyor.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Fransız teknik adam son şampiyonu Vodafone Park'ta devirip kendini ispatlamak isterken, oyun düzeni içinde sürprizlere hazırlanıyor.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

HÜCUM GÜCÜ ARTACAK

Siyah-beyazlılarda Josef ve Gedson'u orta ikilide düşünen Valerien Ismael'in, 4'lünün kanadından düşündüğü isimlerse Dele Alli ile Redmond.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Bu ikiliyi kanatlara alarak güçlendirmeyi planlayan Fransız teknik adam, bu sayede ön tarafta görev vermeyi düşündüğü Ghezzal, N'Koudou ve Weghorst'ten hücum yönünde daha fazla yararlanabilecek.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Kanat bölgesindeki etkili ayaklarıyla rakibine yüklenecek olan İsmail'in bu şekilde Trabzon'un rahat bir şekilde ileri çıkmasını engelleyeceği ifade edildi.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

YA MONTERO YA DA NECİP

Ismael, derbide 3-4-3 değil de, eskisi gibi 4-2-3- 1 sistemini uygulatması durumunda savunmanın göbeğinde Tayyip Talha'nın yanında kimi oynatacağına karar veremedi.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Elinde Montero ve Welinton gibi asıl mevkileri stoper olan iki isim bulunan Fransız çalıştırıcı, bu oyunculara fazla şans vermediği için gözler Necip'e çevrilmiş durumda.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Dünkü idmanda Montero'yla yakından ilgilenen Ismael, İspanyol yıldız ya da Necip'ten hangisini 11'de sahaya süreceğine maç günü karar verecek.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

KEYİFLER YERİNDE

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını bugün saha ve salonda yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Ismael yönetiminde yapılan antrenman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Antrenmanın saha etabı dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Çift kale maçı kazanan takım, saha içinde galibiyet pozu verdi.

Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Siyah-beyazlılar antrenmanın salon etabında ise 3 grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

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