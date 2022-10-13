BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Trabzonspor maçında değişikliğe gidiyor!

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.
Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.
Giresun karşılaşmasını kazanarak üç haftalık kazanamama stresini sona erdiren siyah-beyazlılarda tek hedef, son şampiyonu mağlup ederek yükselişini sürdürmek.
Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'a sürpriz yapıp aslında oynatmak istediği 3-4-3 üzerinde çalışıyor.
Fransız teknik adam son şampiyonu Vodafone Park'ta devirip kendini ispatlamak isterken, oyun düzeni içinde sürprizlere hazırlanıyor.
HÜCUM GÜCÜ ARTACAK
Siyah-beyazlılarda Josef ve Gedson'u orta ikilide düşünen Valerien Ismael'in, 4'lünün kanadından düşündüğü isimlerse Dele Alli ile Redmond.
Bu ikiliyi kanatlara alarak güçlendirmeyi planlayan Fransız teknik adam, bu sayede ön tarafta görev vermeyi düşündüğü Ghezzal, N'Koudou ve Weghorst'ten hücum yönünde daha fazla yararlanabilecek.
Kanat bölgesindeki etkili ayaklarıyla rakibine yüklenecek olan İsmail'in bu şekilde Trabzon'un rahat bir şekilde ileri çıkmasını engelleyeceği ifade edildi.
YA MONTERO YA DA NECİP
Ismael, derbide 3-4-3 değil de, eskisi gibi 4-2-3- 1 sistemini uygulatması durumunda savunmanın göbeğinde Tayyip Talha'nın yanında kimi oynatacağına karar veremedi.
Elinde Montero ve Welinton gibi asıl mevkileri stoper olan iki isim bulunan Fransız çalıştırıcı, bu oyunculara fazla şans vermediği için gözler Necip'e çevrilmiş durumda.
Dünkü idmanda Montero'yla yakından ilgilenen Ismael, İspanyol yıldız ya da Necip'ten hangisini 11'de sahaya süreceğine maç günü karar verecek.
KEYİFLER YERİNDE
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını bugün saha ve salonda yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Ismael yönetiminde yapılan antrenman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın saha etabı dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Çift kale maçı kazanan takım, saha içinde galibiyet pozu verdi.
Siyah-beyazlılar antrenmanın salon etabında ise 3 grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.