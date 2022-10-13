BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael kararını verdi.
Performansı olumsuz etkilenmesin diye Tayyip Talha'nın mevkisini değiştirmeyen Fransız hoca, 22 yaşındaki yıldızın savunmadaki partneri olarak da gerçek mevkii sağ stoper olan İspanyol defans adamını seçti.
Beşiktaş'ın Giresunspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta Romain Saiss ve yerine giren Emrecan Uzunhan sakatlık yaşamıştı.
İki sol stoperini aynı maçta kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor karşılaşmasında bu bölgede kimi oynatacağına dair kararını verdi.
Üç maçtır 21 kişilik kadroya alınmayan Francisco Montero, Trabzonspor karşısında Tayyip Talha Sanuç'un savunmadaki partneri olacak.
NECİP VE WELİNTON'U DÜŞÜNDÜ AMA…
Bu görev için Necip Uysal ve Welinton'ı da düşünen ancak o zaman da Tayyip Talha'nın yerini değiştirmesi gereken İsmael, bunun genç oyuncuya olumsuz etkisi olacağına karar verdi.
Sabah'ın haberine göre; stoperin solunda sol ayaklı birinin oynamasını isteyen Fransız hoca, en sonunda Montero'da karar kıldı.
İspanyol savunmacı bu sezon bir anda Valerien İsmael'in gözünden düşen isimlerden oldu.
Sezon başında kiralık gitmesi istenen ancak takımda kalan Montero için de büyük fırsat doğmuş oldu.
SALİH UÇAN HAZIR
Beşiktaş bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken ancak sakatlığı nedeniyle Giresun deplasmanında forma giyemeyen Salih Uçan, takıma döndü.
28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında formasına kavuşmayı hedeflerken, teknik direktör Valerien İsmael'in bu konuda vereceği karar bekleniyor.
Tecrübeli çalıştırıcı son iki maçta Dele Alli'yi 11'de oynatmış ancak İngiliz yıldızdan istediği performansı alamamıştı.