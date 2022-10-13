Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael mücadele öncesi stoper kararını da verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Performansı olumsuz etkilenmesin diye Tayyip Talha'nın mevkisini değiştirmeyen Fransız hoca, 22 yaşındaki yıldızın savunmadaki partneri olarak da gerçek mevkii sağ stoper olan İspanyol defans adamını seçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Beşiktaş'ın Giresunspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta Romain Saiss ve yerine giren Emrecan Uzunhan sakatlık yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

İki sol stoperini aynı maçta kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor karşılaşmasında bu bölgede kimi oynatacağına dair kararını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Üç maçtır 21 kişilik kadroya alınmayan Francisco Montero, Trabzonspor karşısında Tayyip Talha Sanuç'un savunmadaki partneri olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

NECİP VE WELİNTON'U DÜŞÜNDÜ AMA…

Bu görev için Necip Uysal ve Welinton'ı da düşünen ancak o zaman da Tayyip Talha'nın yerini değiştirmesi gereken İsmael, bunun genç oyuncuya olumsuz etkisi olacağına karar verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Sabah'ın haberine göre; stoperin solunda sol ayaklı birinin oynamasını isteyen Fransız hoca, en sonunda Montero'da karar kıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

İspanyol savunmacı bu sezon bir anda Valerien İsmael'in gözünden düşen isimlerden oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Sezon başında kiralık gitmesi istenen ancak takımda kalan Montero için de büyük fırsat doğmuş oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

SALİH UÇAN HAZIR

Beşiktaş bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken ancak sakatlığı nedeniyle Giresun deplasmanında forma giyemeyen Salih Uçan, takıma döndü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında formasına kavuşmayı hedeflerken, teknik direktör Valerien İsmael'in bu konuda vereceği karar bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael'den flaş Montero kararı!

Tecrübeli çalıştırıcı son iki maçta Dele Alli'yi 11'de oynatmış ancak İngiliz yıldızdan istediği performansı alamamıştı.

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