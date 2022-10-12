Haberler Beşiktaş SON DAKİKA - Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı!

SON DAKİKA - Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakanın hakemi, TFF'nin resmi sitesinden açıklandı. Buna göre; Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:19
SON DAKİKA - Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

10. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde hakem Ali Şansalan görevlendirildi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu

Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay

Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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