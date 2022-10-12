Haberler Beşiktaş N’Koudou da forma istiyor

N’Koudou da forma istiyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve Giresun deplasmanında 28 dakika görev alan Kevin N'Koudou'nun 11'e geri dönmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, özellikle son dönemde azalan hücum etkinliğini, Ghezzal-N'Koudou ikilisinin 11'de sahaya çıkmasıyla birlikte yeniden artırmayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
N’Koudou da forma istiyor
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve Giresun deplasmanında 28 dakika görev alan Kevin N'Koudou'nun 11'e geri dönmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, özellikle son dönemde azalan hücum etkinliğini, Ghezzal-N'Koudou ikilisinin 11'de sahaya çıkmasıyla birlikte yeniden artırmayı hedefliyor.
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