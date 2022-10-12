Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi.
Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi.
Giresunspor maçında önce Romain Saiss, ardından onun yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan sakatlık geçirdi.
Emrecan Uzunhan karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. Genç stoperin sağ arka adelesinde gerilme ve kanama tespit edildi.
Romains Saiss'in yapılan kontrollerinde sol üst adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.
İki futbolcunun da derbide forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırdı.
Bu nedenle Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'i, Trabzonspor maçında stoper mevkisi için zor bir seçim bekliyor.
TAYYİP TALHA'NIN YERİ GARANTİ!
Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadelede stoper mevkiinde Tayyip Talha Sanuç'un yeri garanti.
Genç oyuncunun yanında kimin oynayacağı ise büyük merak konusu.
NECİP UYSAL FAVORİ!
Necip Uysal bu mevkii için favori isim olarak görünüyor.
MONTERO VE WELINTON DİĞER ADAYLAR
Son dönemde şans bulamayan ve gönderilmeleri düşünülen Montero ile Welinton ise diğer isimler olarak dikkat çekti.
Öte yandan hücum oyuncularına ayrı bir mesai harcayan Valerien Ismael, ileri uçta sahaya süreceği isimleri netleştirdi.
Sakatlıktan çıkan Ghezzal ve N'Koudou'ya ilk 11'de görev verilecek.
Santrfor mevkisinde ise yine Hollandalı yıldız Wout Weghorst olacak.
Teknik direktör Valerien Ismael, Weghorst ile yakından ilgileniyor.
Sık sık oyuncusuyla konuşmalarda bulunan Fransız çalıştırıcı, Weghorst'tan yüzde yüz performans almak istiyor.