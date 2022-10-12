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Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi hazırlıkları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, Dolmabahçe'de oynanacak olan kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran Kara-Kartal'da en büyük soru işareti stoper mevkisi olmuştu. Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları sonrası o bölgede sorun yaşayan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un savunma partneriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki Beşiktaş'ta stoper mevkisinde hangi ikili forma giyecek? İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:01
Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Giresunspor maçında önce Romain Saiss, ardından onun yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan sakatlık geçirdi.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Emrecan Uzunhan karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. Genç stoperin sağ arka adelesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Romains Saiss'in yapılan kontrollerinde sol üst adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

İki futbolcunun da derbide forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Bu nedenle Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'i, Trabzonspor maçında stoper mevkisi için zor bir seçim bekliyor.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

TAYYİP TALHA'NIN YERİ GARANTİ!
Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadelede stoper mevkiinde Tayyip Talha Sanuç'un yeri garanti.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Genç oyuncunun yanında kimin oynayacağı ise büyük merak konusu.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

NECİP UYSAL FAVORİ!
Necip Uysal bu mevkii için favori isim olarak görünüyor.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

MONTERO VE WELINTON DİĞER ADAYLAR
Son dönemde şans bulamayan ve gönderilmeleri düşünülen Montero ile Welinton ise diğer isimler olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Öte yandan hücum oyuncularına ayrı bir mesai harcayan Valerien Ismael, ileri uçta sahaya süreceği isimleri netleştirdi.

Beşiktaş'ta stoper kararı! Trabzonspor derbisinde...

Sakatlıktan çıkan Ghezzal ve N'Koudou'ya ilk 11'de görev verilecek.

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