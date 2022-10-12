Haberler Beşiktaş Beşiktaş oynayacağı Trabzonspor derbisi için kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş oynayacağı Trabzonspor derbisi için kondisyon ve taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarını Valerien Ismael yönetiminde sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:42
Beşiktaş oynayacağı Trabzonspor derbisi için kondisyon ve taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün saha ve salonda yaptığı antrenmanlarla devam etti.


Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın saha etabı dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, antrenmanın salon etabında ise 3 grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! 'Oraya gideceğini düşündüm ancak...'
İstanbul Maltepe’de lise öğrencisi genç kıza taciz! Zorla ağaçlık alana götürüp…
1 ayrılık 1 transfer! İşte Cimbom'un yeni golcüsü
Marek Hamsik jubile maçıyla bırakıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi hakemi açıklandı!
Stoperde kim oynayacak? Flaş karar...
Dolar ve altın kuru canlı takip (12 Ekim)
FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?
TOKİ arsa fiyatları ve geri ödemeleri ne kadar?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin AEK Larnaca kafilesi açıklandı! Fenerbahçe'nin AEK Larnaca kafilesi açıklandı! 15:03
Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? 14:41
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı 14:39
Antalyaspor’a Ndao'dan kötü haber! Antalyaspor’a Ndao'dan kötü haber! 14:30
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:23
1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu 14:03
Daha Eski
Michael Schumacher'in efsane aracı satışa çıktı! Michael Schumacher'in efsane aracı satışa çıktı! 13:26
Derbi hakemi açıklandı! Derbi hakemi açıklandı! 13:10
1 ayrılık 1 transfer! İşte Cimbom'un yeni golcüsü 1 ayrılık 1 transfer! İşte Cimbom'un yeni golcüsü 12:52
TFF'den iki hakeme ceza! TFF'den iki hakeme ceza! 12:24
Marek Hamsik jubile maçıyla bırakıyor! Marek Hamsik jubile maçıyla bırakıyor! 12:23
Başakşehir - Rigas FS maçı saat kaçta? Başakşehir - Rigas FS maçı saat kaçta? 11:56