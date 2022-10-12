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Beşiktaş o ismin bonservisini alacak!

İngiliz basını, Beşiktaş’ın West Ham’dan kiraladığı sol bek Masuaku için siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanacağını iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş o ismin bonservisini alacak!
Beşiktaş'ın yıldız sol beki Masuaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınından, Masuaku'nun Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili flaş bir iddia geldi. Westhamzone'da yer alan bilgiye göre Masuaku seneye West Ham'dan kalıcı olarak ayrılacak. Habere göre, İngiliz temsilcisi Masuaku'ya artık ihtiyaç duymuyor. Bu yüzden bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Bu noktada Beşiktaş'ın, yıldız sol bekin bonservisini almaya çalışacağı kaydedildi. Yıldız futbolcunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 2.2 milyon euro olduğu belirtilirken, siyah-beyazlıların bu rakam konusunda İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacağı ve ortak noktada anlaşma sağlanması durumunda Ocak ayında bu işi bitireceği belirtildi.
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