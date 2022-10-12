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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan Trabzonspor derbisi yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta sakatlık durumu merak konusu olan Salih Uçan konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan Trabzonspor derbisi yorumu!

Beşiktaş 16 Ekim'de sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi Salih Uçan'ın forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

SALİH UÇAN OYNAMAK İSTİYOR

Sakatlık sürecini geride bırakan ve takım izinliyken dahi bireysel çalışmalar yapan orta saha oyuncusu, Trabzonspor karşılaşmasında oynamak istiyor.

"TRABZONSPOR MAÇI İÇİN SABIRSIZIM"

Posta'ya açıklamalarda bulunan Uçan, "Sezonun en önemli maçı diyebiliriz. Ben Trabzonspor maçına hazırım ve sahada olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI

Sezon başında, 'Bu sezon bambaşka bir Salih Uçan göreceksiniz' diyen futbolcu siyah-beyazlılarda 8 maçta 623 dakika süre aldı. Salih Uçan 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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