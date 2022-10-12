1 formaya 3 aday

Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Giresusporn maçında önce Romain Saiss, ardından onun yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan'ın da sakatlanması ve iki stoperin de derbide oynayamayacak olması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Bu nedenle Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'i, Trabzonspor maçında stoper mevkisi için zor bir seçim bekliyor. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadelede stoper mevkiinde Tayyip Talha Sanuç'un yeri garanti. Genç oyuncunun yanında kimin oynayacağı ise büyük merak konusu. Necip Uysal bu mevkii için favori isim olarak görünürken, son dönemde şans bulamayan ve gönderilmeleri düşünülen Montero ile Welinton ise diğer isimler olarak dikkat çekti.