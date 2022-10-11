Wout Weghorst’a özel terapi

Beşiktaşteknik heyeti, son haftalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Weghorst'u yakın takibe aldı. Valerien Ismael, oyuncunun takım içindeki rolünü Hollandalı golcüye hatırlatırken, "Elbette önceki maçlardan dersler çıkaracağız ama artık önümüze bakmalıyız" uyarısını yaptı. Bu arada Weghorst, Giresunspor maçında takımı adına en çok koşan isim oldu. Weghorst, Giresunspor maçında 11 bin 861 metre koştu. Weghorst'u 11 bin 856 metre ile Josef de Souza takip etti.