Haberler Beşiktaş Wout Weghorst’a özel terapi

Wout Weghorst’a özel terapi

Beşiktaş teknik heyeti, son haftalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Weghorst'u yakın takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Wout Weghorst’a özel terapi
Beşiktaş teknik heyeti, son haftalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Weghorst'u yakın takibe aldı. Valerien Ismael, oyuncunun takım içindeki rolünü Hollandalı golcüye hatırlatırken, "Elbette önceki maçlardan dersler çıkaracağız ama artık önümüze bakmalıyız" uyarısını yaptı. Bu arada Weghorst, Giresunspor maçında takımı adına en çok koşan isim oldu. Weghorst, Giresunspor maçında 11 bin 861 metre koştu. Weghorst'u 11 bin 856 metre ile Josef de Souza takip etti.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Prens Selman Süper Lig'in yıldızına servet ödeyecek! Türk futbol tarihine geçecek o transfer...
Türk deri ustası Volkan Yılmaz dünyaca ünlü markalara ait çantaların gerçek yüzünü ortaya koydu
Açık ara Enner Valencia! Tek başına Galatasaray'dan fazla
Ismael'den flaş taktik kararı! Trabzonspor derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'den flaş taktik kararı! Trabzonspor derbisinde...
Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek!
Uzman Öğretmenlik başvuru sonucu sorgula
İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ekim 2022
Canlı altın fiyatları (11 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teknik adamla yollarını ayırdılar! Teknik adamla yollarını ayırdılar! 01:27
Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... 00:41
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:39
Her şey var kazanan yok! Muriqi... Her şey var kazanan yok! Muriqi... 00:38
Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! 00:38
F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi 00:37
Daha Eski
Avcı: Kalitemize yakışmadı Avcı: Kalitemize yakışmadı 00:31
Trabzon'da gol sesi çıkmadı! Trabzon'da gol sesi çıkmadı! 00:31
9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:31
Yiğido'nun hasreti sona erdi! Yiğido'nun hasreti sona erdi! 00:31
İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde 00:30
'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 00:30