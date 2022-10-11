Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönerek rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak dev maça çevrildi.
Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönerek rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak dev maça çevrildi.
Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Kartal, bordo-mavilileri de yenerek yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, zorlu müsabakada sahaya süreceği 11 üzerinde çalışıyor.
2 OYUNCU SAKAT!
Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Giresunspor ile oynanan mücadelede savunma oyuncuları Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.
Bu 2 isim derbide kadroda yer almayacak.
Stoperde Tayyip Talha'nın yeri garanti. Valerien Ismael, genç oyuncunun stoperdeki partnerine karar verecek.
Öte yandan siyah-beyazlı takım zorlu randevuya ideal hücum hattıyla çıkacak.
GHEZZAL VE N'KOUDOU 11'E!
Giresunspor maçında ikinci yarıda görev yapan Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou'nun Trabzonspor'a karşı takımdaki yerlerini alacakları öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Valerien Ismael, sakatlık ve toparlanma süreçlerini geride bırakan iki yıldızı da ilk 11'de sahaya sürecek.
Valerien Ismael hücum hattının en önemli isimlerinden Ghezzal ve Nkoudou'nun dönüşüyle birlikte gol bölgesinde yaşanan sıkıntıların da çözüleceğine inanıyor.
Fransız hoca son 5 maçta 1 gol atabilen ve Giresun'da bir penaltı kaçıran Weghorst'un, Ghezzal ve Nkoudou ile yeniden kendini bulacağını düşünüyor.
SALİH UÇAN DÖNÜYOR!
Kartal'da sakatlığı yüzünden Giresun maçını kaçıran Salih Uçan'dan da sevindirici haber geldi.
Sakatlığı büyük ölçüde iyileşen deneyimli oyuncunun maç kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.