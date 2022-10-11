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Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 3 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor deplasmanında son veren Kartal, güçlü rakibini mağlup ederek yeni bir seri başlatmak istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael, kritik müsabakadan 3 puan çıkaracak kadro üstünde kararlar vermeye başladı. Beşiktaş'a zorlu maç öncesi 3 yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:51
Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönerek rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak dev maça çevrildi.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Kartal, bordo-mavilileri de yenerek yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Teknik direktör Valerien Ismael, zorlu müsabakada sahaya süreceği 11 üzerinde çalışıyor.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

2 OYUNCU SAKAT!
Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Giresunspor ile oynanan mücadelede savunma oyuncuları Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Bu 2 isim derbide kadroda yer almayacak.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Stoperde Tayyip Talha'nın yeri garanti. Valerien Ismael, genç oyuncunun stoperdeki partnerine karar verecek.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Öte yandan siyah-beyazlı takım zorlu randevuya ideal hücum hattıyla çıkacak.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

GHEZZAL VE N'KOUDOU 11'E!
Giresunspor maçında ikinci yarıda görev yapan Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou'nun Trabzonspor'a karşı takımdaki yerlerini alacakları öğrenildi.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Valerien Ismael, sakatlık ve toparlanma süreçlerini geride bırakan iki yıldızı da ilk 11'de sahaya sürecek.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Valerien Ismael hücum hattının en önemli isimlerinden Ghezzal ve Nkoudou'nun dönüşüyle birlikte gol bölgesinde yaşanan sıkıntıların da çözüleceğine inanıyor.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Fransız hoca son 5 maçta 1 gol atabilen ve Giresun'da bir penaltı kaçıran Weghorst'un, Ghezzal ve Nkoudou ile yeniden kendini bulacağını düşünüyor.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

SALİH UÇAN DÖNÜYOR!
Kartal'da sakatlığı yüzünden Giresun maçını kaçıran Salih Uçan'dan da sevindirici haber geldi.

Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan müjde!

Sakatlığı büyük ölçüde iyileşen deneyimli oyuncunun maç kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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