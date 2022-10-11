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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka iki takım taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor. Valerien Ismael'in yönetimindeki Beşiktaş, son olarak Giresunspor'u 1-0 yenerken, Trabzonspor ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 16:31
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı izlemek için tıklayın

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan derbi ile devam ediyor. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve armama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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