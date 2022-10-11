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Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Dolmabahçe'de oynanacak kritik müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 17:54
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftasında, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, 12 Ekim saat 10.00'da satışa sunulacak. Bilet satışlarına ilişkin detaylar, belli oldu.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, detaylarına dair bilgilendirme yapıldı.

BİLET FİYATLARI
1. Kategori: 1.540TL
2. Kategori: 1.400TL
3. Kategori: 1.130TL
4. Kategori: 995TL
5. Kategori: 915TL
Kapalı Üst: 840TL
6. Kategori: 740TL
7. Kategori: 285TL
8. Kategori: 270TL
VIP 100: 4.580TL
VIP 101-126: 3.800TL

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