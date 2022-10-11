Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftasında, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri, 12 Ekim saat 10.00'da satışa sunulacak. Bilet satışlarına ilişkin detaylar, belli oldu.
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, detaylarına dair bilgilendirme yapıldı.
BİLET FİYATLARI
1. Kategori: 1.540TL
2. Kategori: 1.400TL
3. Kategori: 1.130TL
4. Kategori: 995TL
5. Kategori: 915TL
Kapalı Üst: 840TL
6. Kategori: 740TL
7. Kategori: 285TL
8. Kategori: 270TL
VIP 100: 4.580TL
VIP 101-126: 3.800TL