BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den flaş taktik kararı! Trabzonspor derbisinde...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta inişli çıkışlı Süper Lig serüveninde derbi haftası yaklaşırken taktikte değişiklik gelişmesi yaşandı. Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında sahaya sezon başından beri kullandığı taktikten farklı bir dizilişle çıkacağı belirtildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta, hafta sonundaki Trabzon derbisinde sistem değişecek. Sezon başındaki hazırlık maçlarında 3-4-3 sistemini benimseyen ancak başarılı sonuçlar elde edemeyen İsmael; kendisine yapılan yoğun eleştirilerin ardından sezona 4-2-3-1 sistemiyle başlamıştı.
Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet alınırken; oynanan futbol ise siyah-beyazlı camiayı fazla mutlu etmemiş, hatta Fransız teknik adam özellikle oyuna müdahale konusunda yetersiz kalmakla eleştirilmişti
YILDIZLARI PARLATACAK
Valerien İsmael'in, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbide ise 'En iyi bildiğim sistem' dediği 3-4-3'ü uygulatması bekleniyor.
Sistemdeki arızaları gidermek için kolları sıvayan Fransız çalıştırıcının bu konudaki önceliği de Gedson, Dele Alli ve Redmond'u oyunun içine daha fazla çekecek sistem bulmak; Premier Lig menşeli üç oyuncudan çok daha efektif şekilde yararlanmak olduğu öğrenildi.
İsmael, bu oyuncuların 3-4-3'e çok daha yatkın oldukları için takımın gücünün bu şekilde artacağına inanıyor.
ÖZEL ANALİZ İSTEDİ
Giresun maçı sonrası takıma iki gün izin veren Valerien İsmael,kendi izin yapamadığı gibi teknik ekibinden ve analiz ekibinden de rakiplerini detaylı şekilde incelemelerini istedi.
Ismael, tüm bilgileri gözden geçirdikten sonra futbolcularıyla birlikte geniş analiz yapacak.
KAPTANLARLA TOPLANTI
Fransız teknik adam, bugün başlayacak olan Trabzonspor maçı hazırlıkları öncesinde takım kaptanlarıyla bir görüşme yapacak.
Bu isimlerden saha içinde daha aktif bir görev almalarını ve kendisine yardımcı olmalarını talep edecek olan tecrübeli çalıştırıcının, bazı oyuncular da görüşmeler yapması bekleniyor.
ŞUTLAR İSABETLİ OLSUN
Beşiktaş, özellikle kaleyi bulan şutların sayısını artırmak istiyor.
Giresunspor maçında 12'de sadece 5 isabet sağlayan ve 1 gol üretebilen Beşiktaş, ilk haftalardaki görüntüsüne bürünmeyi hedefliyor.
Kartal ilk 5 lig maçında rakip fileleri tam 14 kez havalandırırken; son 4 maçta ise sadece 3 gol bulabildi.
NELER YAPTILAR?
Pocchetino, Dele Alli'yi 4-2-3-1'in solunda kullandı. İngiliz oyuncu bu mevkide 42 maçta 16 gol attı 11 de asist yaptı. Toplam 27 gole direkt katkı verdi.
Gedson'u Benfica B takımında oynarken hocası Helder, 4-3-3'ün ortadaki üçlünün forvete yakın bölümünde kullandı. 10 numarada, 25 maçta 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi. A takıma yükseldi.
Redmond'un asıl mevki sol açık olmasına rağmen Norwich'te oynarken sağ ortada çok verimli oldu. 26 maçta 5 gol ve 8 asist yaptı. 13 gole katkı verdi.