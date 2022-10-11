BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den flaş taktik kararı! Trabzonspor derbisinde...

Sistemdeki arızaları gidermek için kolları sıvayan Fransız çalıştırıcının bu konudaki önceliği de Gedson, Dele Alli ve Redmond'u oyunun içine daha fazla çekecek sistem bulmak; Premier Lig menşeli üç oyuncudan çok daha efektif şekilde yararlanmak olduğu öğrenildi.