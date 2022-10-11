BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Beşiktaş'ta tüm gözler, 10. haftada oynanacak olan Trabzonspor derbisine çevrildi.
Beşiktaş'ta tüm gözler, 10. haftada oynanacak olan Trabzonspor derbisine çevrildi.
Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan siyah-beyazlılar, sahasında oynanacak derbi için geri sayıma geçti.
Zirve yarışında iddiasını konuşturmak isteyen Beşiktaş, mutlak 3 puan hesapları yapıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, hücum oyuncularına ayrı bir mesai harcıyor.
Son haftalarda gol yollarında etkinliği azalan Kartal, derbide hücum varyasyonlarını artırmayı amaçlıyor.
Fransız çalıştırıcı, sakatlıktan çıkan N'Koudou ve Ghezzal'a ilk 11'de şans verecek.
İleri uçta ise yine Hollandalı yıldız Wout Weghorst olacak.
Beşiktaş teknik heyeti, son haftalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Weghorst'u yakın takibe aldı.
Teknik direktör Valerien Ismael, Hollandalı golcüyle bir görüşme yaptı.
Fransız çalıştırıcı yaptığı konuşmada, Weghorst'a takım içindeki rolünü hatırlattı.
Ismael, "Elbette önceki maçlardan dersler çıkaracağız ama artık önümüze bakmalıyız" uyarısını yaptı.
Bu arada Weghorst, Giresunspor maçında takımı adına en çok koşan isim oldu.
Weghorst, Giresunspor maçında 11 bin 861 metre koştu.
Weghorst'u 11 bin 856 metre ile Josef de Souza takip etti.