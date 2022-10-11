Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Wout Weghorst, son haftalarda beklentilerin altında bir grafik çizdi. Siyah-beyazlı teknik heyet, formsuz bir dönemden geçen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Hollandalı yıldızı yakın takibe aldı. Teknik direktör Valerien Ismael, özel bir görüşmede bulunduğu Weghorst'a uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 16:40
BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Beşiktaş'ta tüm gözler, 10. haftada oynanacak olan Trabzonspor derbisine çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan siyah-beyazlılar, sahasında oynanacak derbi için geri sayıma geçti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Zirve yarışında iddiasını konuşturmak isteyen Beşiktaş, mutlak 3 puan hesapları yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Teknik direktör Valerien Ismael, hücum oyuncularına ayrı bir mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Son haftalarda gol yollarında etkinliği azalan Kartal, derbide hücum varyasyonlarını artırmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Fransız çalıştırıcı, sakatlıktan çıkan N'Koudou ve Ghezzal'a ilk 11'de şans verecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

İleri uçta ise yine Hollandalı yıldız Wout Weghorst olacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Beşiktaş teknik heyeti, son haftalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Weghorst'u yakın takibe aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Teknik direktör Valerien Ismael, Hollandalı golcüyle bir görüşme yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Fransız çalıştırıcı yaptığı konuşmada, Weghorst'a takım içindeki rolünü hatırlattı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Ismael, "Elbette önceki maçlardan dersler çıkaracağız ama artık önümüze bakmalıyız" uyarısını yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst yakın takipte! Valerien Ismael'den uyarı geldi

Bu arada Weghorst, Giresunspor maçında takımı adına en çok koşan isim oldu.

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