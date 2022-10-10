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Yüksekten uçuyor

Bu sezon dış sahada 4 maça çıkan siyahbeyazlılar, 2 galibiyet ve 2 beraberlikle toplam 8 puan toplarken, hiç maç kaybetmedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Yüksekten uçuyor
Kartal, deplasmanda yüksekten uçmaya devam ediyor. Beşiktaş, önceki akşam deplasmanda Giresun'u 1-0 yenerken, siyah-beyazlıların geride kalan haftalardaki dış saha performansı dikkati çekti. İsmael yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon 4. kez dış saha maçına çıktı ve bunların hiç birini kaybetmedi. Alanya ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, A.Gücü'nü 3-2 yenmişti. İstanbul ile 2-2 biten mücadelenin ardından ise siyah-beyazlılar dış sahadaki Giresun maçını tek golle kazanmayı bildi. Beşiktaş dış sahada bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, 8 puan topladı.
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