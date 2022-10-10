Weghorst’tan kötü siftah

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst, Giresun maçında penaltıdan faydalanamadı ve takımı adına bir ilki yaşadı. F.Bahçe derbisinde özellikle ikinci yarıda fırsatlar yakalayan Weghorst, pozisyonları değerlendiremezken, Giresunspor maçı da Weghorst açısından şanssız geçti. Weghorst, bugüne kadar 9 maçta 3 gol, 4 de asist üretti.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst, Giresun maçında penaltıdan faydalanamadı ve takımı adına bir ilki yaşadı. F.Bahçe derbisinde özellikle ikinci yarıda fırsatlar yakalayan Weghorst, pozisyonları değerlendiremezken, Giresunspor maçı da Weghorst açısından şanssız geçti. Weghorst, bugüne kadar 9 maçta 3 gol, 4 de asist üretti.