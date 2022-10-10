Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Giresunspor maçı sonrası takıma 2 günlük izin veren Valerien Ismael, oyuncularına adeta bir ev ödevi verdi.
Giresunspor maçı sonrası takıma 2 günlük izin veren Valerien Ismael, oyuncularına adeta bir ev ödevi verdi.
Ismael, futbolcularından 10. haftadaki rakipleri olan Trabzonspor'u dikkatlice izlemelerini istedi.
Futbolcularına izin veren Ismael ise kendi izin yapamadığı gibi teknik ekibinden ve analiz ekibinden de rakiplerini incelemelerini istedi.
Ismael, tüm bilgileri gözden geçirdikten sonra futbolcularıyla birlikte geniş analiz yapacak.
Fransız çalıştırıcı, hafta içinde takım kaptanlarıyla konuşma yapacak.
Ayrıca Ismael'in birebir görüşmeler yapması da bekleniyor.
Beşiktaş, özellikle kaleyi bulan şutların sayısını artırmak istiyor.
Giresunspor maçında 12'de 5 isabet sağlayan ve 1 gol üretebilen Beşiktaş, ilk haftalardaki görüntüsüne bürünmeyi hedefliyor.
Son haftalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Weghorst'a teknik ekip yakın takipte.
Valerien Ismael, oyuncunun takım içindeki rolünü Hollandalı golcüye hatırlatırken, "Elbette önceki maçlardan dersler çıkaracağız ama önümüze bakmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.
Giresunspor maçında hem Romain Saiss hem de Emrecan Uzunhan sakatlandı.
İki futbolcu Trabzonspor maçında sahada olmayacak.
Ismael, hafta içindeki antrenmanlarda stoper için son kararını verecek.
Beşiktaş'ta Francisco Montero, Necip Uysal ve Welinton bu bölgede forma giyebiliyor.
16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, 9 maçta 18 puan topladı. Trabzonspor'un ise Kasımpaşa maçı öncesinde 16 puanı bulunuyor.