Haberler Beşiktaş Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, Trabzonspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, dev maç için geniş bir plan hazırlığı içinde. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 18:29
Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Giresunspor maçı sonrası takıma 2 günlük izin veren Valerien Ismael, oyuncularına adeta bir ev ödevi verdi.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Ismael, futbolcularından 10. haftadaki rakipleri olan Trabzonspor'u dikkatlice izlemelerini istedi.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Futbolcularına izin veren Ismael ise kendi izin yapamadığı gibi teknik ekibinden ve analiz ekibinden de rakiplerini incelemelerini istedi.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Ismael, tüm bilgileri gözden geçirdikten sonra futbolcularıyla birlikte geniş analiz yapacak.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Fransız çalıştırıcı, hafta içinde takım kaptanlarıyla konuşma yapacak.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Ayrıca Ismael'in birebir görüşmeler yapması da bekleniyor.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Beşiktaş, özellikle kaleyi bulan şutların sayısını artırmak istiyor.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Giresunspor maçında 12'de 5 isabet sağlayan ve 1 gol üretebilen Beşiktaş, ilk haftalardaki görüntüsüne bürünmeyi hedefliyor.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Son haftalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve Giresunspor maçında penaltıdan yararlanamayan Weghorst'a teknik ekip yakın takipte.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Valerien Ismael, oyuncunun takım içindeki rolünü Hollandalı golcüye hatırlatırken, "Elbette önceki maçlardan dersler çıkaracağız ama önümüze bakmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Giresunspor maçında hem Romain Saiss hem de Emrecan Uzunhan sakatlandı.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

İki futbolcu Trabzonspor maçında sahada olmayacak.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Ismael, hafta içindeki antrenmanlarda stoper için son kararını verecek.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

Beşiktaş'ta Francisco Montero, Necip Uysal ve Welinton bu bölgede forma giyebiliyor.

Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!

16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, 9 maçta 18 puan topladı. Trabzonspor'un ise Kasımpaşa maçı öncesinde 16 puanı bulunuyor.

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