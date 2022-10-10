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Kurtarıcı!

Tayyip Talha, Giresunspor maçındaki golüyle İsmael'i rahatlattı. Beşiktaş, genç yıldızının golüyle ligde 3 maç sonra galip gelirken son dönemde sert eleştirilere maruz kalan Valerien İsmael de kazanılan üç puanla derin bir nefes aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Kurtarıcı!

Ligin son üç haftasında aldığı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan kaybeden Beşiktaş, Giresun deplasmanında aldığı galibiyetle nefes alırken, geceye damgasını vuran isim ise genç yıldız Tayyip Talha oldu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4'üncü maçına çıkan 22 yaşındaki yıldız, Giresunspor karşısında nefis bir gole imza atarken; takımına üç hafta sonra kazandırdığı üç puanın dışında sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör Valerien İsmael'in de derin bir 'oh' çekmesini sağladı.

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM

Beşiktaş'ın Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta estetik bir gol atan Tayyip Talha, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda iki gol attı.

Genç oyuncu aynı zamanda bu sezon iki takımın formasıyla (Beşiktaş ve A. Demirspor) rakip fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.

Genç oyuncu maçtan sonra; "Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklandım. Bunun için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım. Ben sahada Beşiktaş için elimden gelen ne varsa her şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

HOCASINA SARILDI

Genç yıldız Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor maçında takımının galibiyet golüne imza atarken, Adana Demirspor'dan kadroya katılan futbolcunun gol sevincinde bir detay gözden kaçmadı.

3 puanı getiren golü atan Tayyip Talha Sanuç, sevincini teknik direktörü Valerien Ismael ile paylaştı.

İsmael'in, Talha transferini çok istediğini daha önce de dile getirirken, Fransız teknik adam genç futbolcuyu ilk 11'e etap etap monte edeceğinin sinyallerini daha önce vermişti.

BEN YAPTIM SİZLER DE YAPARSINIZ!

Önceki yıllarda Beşiktaş forması giyen Karübüklü İbrahim Kaş'ı da rol model olarak aldığını söyleyen Tayyip Talha şöyle konuşmuştu:

"Altyapıya başladığım gün kendime; 'Ben de bunu başarabilirim. Ben de Beşiktaş'ta oynayabilirim' demiştim ve bugün bunu başardığım için çok mutluyum.

İnşallah ben de birilerine rol model olabilirim, birilerine umut ışığı yakabilirim. Demek ki istenirse oluyor."

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