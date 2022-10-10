Elde stoper kalmadı!

Beşiktaş, üç hafta aradan sonra Giresun deplasmanında yeniden üç puanla tanışmanın mutluluğunu yaşarken, iki kötü haber birden geldi. Karşılaşmaya 11'de başlayan stoper Romain Saiss'in sakatlanmasının ardından oyuna giren genç stoper Emrecan Uzunhan'ın da sakatlandığı açıklandı. Saiss'in çekilen MR'ında adalesinde gerilme ödem tespit edilirken, maçı güçlükle tamamlayan Emrecan'ın MR'ında ise sağ uyluk arka adalesinde kanama ortaya çıktı. İki oyuncunun da Trabzon maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Hafta sonundaki derbide stoper mevkiinde Tayyip Talha'nın yanında, Montero'nun şans verilmemesi nedeniyle Necip Uysal görev yapacak.