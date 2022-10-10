Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz eski futbolcu Frank McAvennie, Dele Alli'nin İngiltere'de futbol oynadığı dönemle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklama... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:54
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

Siyah beyazlılar, yıldız orta sahayı Everton'dan 1 yıllığına kiralamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

İngiltere'de kötü günler geçiren Dele Alli'nin, yaz transfer dönemindeki tercihi Beşiktaş olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

Başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta çıkışa geçerek yeniden İngiltere Milli Takım'ına seçilmek istediğini açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

Dele Alli, siyah beyazlılarda şu ana kadar 6 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

Dele Alli, 6 karşılaşmada 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

"İnsanlar futbolu para için oynamamalı. Öncelik olarak futbol tutkuyla oynanmalı. Para ikinci planda kalmalı"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

"Dele Alli kariyerinde çok iyi paralar kazandı"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

"Bu kadar para kazandıktan sonra da futbola odaklanamadı"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

"Şimdi Türkiye'ye gitti ve hayattan zevk alıyor"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

"Takım arkadaşlarıyla arası iyi"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

"Oyuna olan sevgisini geri kazandı"

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