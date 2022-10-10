BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli ile ilgili çarpıcı gerçek! "İngiltere'de oynadığı dönemde..."

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılar, yıldız orta sahayı Everton'dan 1 yıllığına kiralamıştı.
Siyah beyazlılar, yıldız orta sahayı Everton'dan 1 yıllığına kiralamıştı.
Başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta çıkışa geçerek yeniden İngiltere Milli Takım'ına seçilmek istediğini açıklamıştı.
Dele Alli, siyah beyazlılarda şu ana kadar 6 maça çıktı.
Dele Alli, 6 karşılaşmada 1 gol attı.
Bunun yanı sıra İngiliz orta sahayla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
İngiliz eski futbolcu Frank McAvennie, Dele Alli'nin Everton'daki kötü performansının sebebini açıkladı.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği ve Footballinsider'da yer alan habere göre McAvennie, "Dele Alli İngiltere'de oynadığı dönemde futboldan zevk almıyordu"
"İnsanlar futbolu para için oynamamalı. Öncelik olarak futbol tutkuyla oynanmalı. Para ikinci planda kalmalı"
"Dele Alli kariyerinde çok iyi paralar kazandı"
"Bu kadar para kazandıktan sonra da futbola odaklanamadı"
"Şimdi Türkiye'ye gitti ve hayattan zevk alıyor"
"Takım arkadaşlarıyla arası iyi"
"Oyuna olan sevgisini geri kazandı"
"O büyük bir yetenek ancak insanlar bunu ondan çıkaramadı"
"Everton'da başarılı olacağını düşünmüştüm"
"Dele Alli, şimdi onu takip eden medyadan uzak ve yeniden futbolun tadını çıkarıyor" ifadelerini kullandı.