Süper siftah

Ayrıca Tayyip Talha'nın 15. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Siyah beyazlı futbolcu golünün yanı sıra futboluyla da büyük beğeni topladı. Savunmada kritik müdahaleler yapan, geriden oyun kuran savunmacı, duran toplarda da çıkarak ataklara destek oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de forma giyen Tayyip Talha, maç sonrası "Galibiyet hasretimiz bitti. Bunun benim golümle olması ekstra mutluluk verici, çok şükür" diye konuştu.
Ayrıca Tayyip Talha'nın 15. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Siyah beyazlı futbolcu golünün yanı sıra futboluyla da büyük beğeni topladı. Savunmada kritik müdahaleler yapan, geriden oyun kuran savunmacı, duran toplarda da çıkarak ataklara destek oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de forma giyen Tayyip Talha, maç sonrası "Galibiyet hasretimiz bitti. Bunun benim golümle olması ekstra mutluluk verici, çok şükür" diye konuştu.
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