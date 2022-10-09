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Süper siftah

Tayyip Talha Sanuç, 34’te nefis bir röveşata ile topu köşeden ağlara gönderdi. Kartal bu golle 3 maçlık galibiyet hasretini bitirirken, Tayyip ise ilk golünü attı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Süper siftah
Kara Kartal'ın yeni isimlerinden Tayyip Talha Sanuç dün 11'de başlarken muhteşem bir golle geceye damga vurdu. 34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. 22 yaşındaki stoper havadan gelen topa harika bir röveşata vuruş yaparak köşeden ağları buldu. Tayyip böylece Beşiktaş formasıyla gol siftahı yapmış oldu.

Ayrıca Tayyip Talha'nın 15. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Siyah beyazlı futbolcu golünün yanı sıra futboluyla da büyük beğeni topladı. Savunmada kritik müdahaleler yapan, geriden oyun kuran savunmacı, duran toplarda da çıkarak ataklara destek oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de forma giyen Tayyip Talha, maç sonrası "Galibiyet hasretimiz bitti. Bunun benim golümle olması ekstra mutluluk verici, çok şükür" diye konuştu.
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