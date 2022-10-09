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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan şoku! İşte dönüş süresi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, Giresunspor deplasmanında oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Valerien Ismael'in 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmasının ardından maçı sakat sakat tamamlayan genç futbolcunun son durumu belli oldu. Emrecan Uzunhan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:38 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:52
SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan şoku! İşte dönüş süresi

Beşiktaş'ın Giresunspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede 2 futbolcu sakatlık yaşadı.

İlk olarak deneyimli savunmacı Romain Saiss, 13. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Saiss'in yerine oyuna dahil olan Emrecan Uzunhan da 70. dakikada sakatlandı. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in 5 oyuncu değişikliği yapmasının ardından başka hakkı kalmadığı için genç oyuncu maçı sakat sakat tamamladı.

Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığa rağmen özveri göstererek karşılaşmayı tamamlayan Emrecan Uzunhan'ın son durumu belli oldu.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın genç savunmacısı Emrecan Uzunhan 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile derbi maçında kozlarını paylaşacak, bir sonraki hafta ise Hatayspor'a konuk olacak.

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