Kartal havalandı

Süper Lig'de art arda başarısız sonuçlar alan Beşiktaş için Giresunspor deplasmanı hayati önemdeydi. Özellikle teknik direktör Valerien İsmael'in koltuğunun sallantıda olduğu konuşuluyordu. Karadeniz deplasmanı öncesinde Kartal son 3 maçında Başakşehir'e kaybetmiş, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı. Beşiktaş mutlak 3 puan istediği Çotanak deplasmanından istediğini aldı. Siyah-beyazlılar ilk devresine hükmettiği karşılaşmada 20. dakikada Weghorst ile bir penaltıdan yararlanamadı. 34. dakikada Tayyip'in nefis röveşatasıyla siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.



GİRESUN OFSAYTA TAKILDI

İkinci devrede de Beşiktaş yine daha etkili olan taraftı. Ancak 2. golü bulamadıkları her anda Giresunspor maçın içinde kaldı. 90. dakikada Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak pozisyonun başında ofsayt olduğu için gol VAR'dan geçersiz sayıldı. Beşiktaşlılar bu kararla derin bir 'oh' çektiler. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca Kara Kartal zorlu Giresunspor deplasmanından 3 puanla döndü. Süper Lig'de 3 maç sonra kazanarak zirve yarışını bırakmayacağının sinyallerini verdi. Siyah-beyazlı futbolcular ve deplasmana giden taraftarlar 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadılar.

DELE ALLİ İYİ DEĞİLDİ

Beşiktaş'ın çok şeyler beklediği Alli, Giresunspor maçına 11'de çıkarken, adeta yokları oynadı. İngiliz orta saha ikili mücadelelerde zayıf kaldı, isteksiz görüntüsüyle de dikkat çekti. 75'te Cenk Tosun'la değişen 26 yaşındaki maestro, bu sezon 4 maçta forma giydi ve sadece 3-2 kazanılan A.Gücü maçında ağları sarsıp skor katkısı verdi.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Valerien İsmael, sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte yedek kulübesinin zenginleştiğini söyledi. İsmael "Yedek kulübemiz bugün daha zengindi. Sakat oyuncularımız dönüyor. İki stoperimizin sakatlanması, başka bir oyuncumuz için şans doğuracak. Yeterli kalitede bir takıma sahibiz" diye konuştu.