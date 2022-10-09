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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 07:43
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - SÖZÜM ISMAEL'E!

Beşiktaş'ın 3 haftadır kötü sonuçların ardından galibiyeti önemliydi. Siyah-beyazlı takımın özellikle ilk 45 dakikadaki futbolu umut verirken 2. yarıdaki performansı hayal kırıklığıydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maçın son anlarında Giresunspor'un golünün VAR'dan dönmesi belki de Valerien Ismael'i ipten aldı. Sözüm Ismael'e... İlk yarıda takım ışık saçarken ikinci yarısında skoru koruma isteği tam bir saçmalıktı. Biri ona söylesin Beşiktaş büyük takımdır, skoru koruma iç güdüsüyle kapanmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Daha önce de yazdım, Fransız teknik adam hala Beşiktaş'ı anlamadı. Bu gidişle Beşiktaş'ı anlayamadan da gidecek gibi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maçın yıldızı Tayyip Talha'ydı. Gösterdiği performans, attığı harika golle dört dörtlük bir performans gösterdi. Beşiktaş formasını aşkla giyen dün 90 dakika içinde 3 ayrı pozisyonda görev alan Tayfur da kolay kolay formayı kaptırmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sayın Ahmet Nur Çebi başkandan ricamdır; Tayfur'un bonservisi sezon sonunda lütfen alınsın. Masuaku ve Josef de alkışı hak eden oyunculardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ismael, Dele Alli ve Redmond'u kazanmak istiyor ama ikisi de zaman kaybından başka bir şey değil. Onlar gibi çok futbolcu geldi, gitti. Alli ve Redmond'un yerine Kerem Atakan ve Berkay'a yer verilse daha akılcı olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Cenk'in de dışlanmaması gerek. Bu takımın ona ihtiyacı olacak. Oyuna sonradan giren Ghezzal'in eski gücüne kavuşması takımın gücüne güç katacağı gerçeğini de bir kenara not edelim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Özetle Beşiktaş kazandı ama Ismael bu maçtan sonra da tartışılmaya devam edilecek. Hafta içinde "Hakemlere ve özellikle de yan hakemlere dikkat" diye uyarmıştım. Yazdıklarımız etkili olmuş, derslerini almışlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın verilmeyen golü, verilen penaltı, doğru kararlardı. Giresun'un golünde de yanlış kararın VAR'dan dönmesi hakemleri de kurtardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - ŞAMPİYONLUK HAYAL!

Beşiktaş zor kazanıyor, Başakşehir mağlubiyetinin ardından İstanbulspor ve Fenerbahçe önünde kaybedilen ikişer puan kafaları bi dünya yaptı! Giresun deplasmanında alınacak skor kadar oynanacak oyun da bu anlamda çok önemliydi. Peki son durum nedir?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Pek iç açıcı değil! İlk yarıda oyunun tamamen hakimi olan Beşiktaş bir de penaltı kaçırdığı bu bölümde sadece bir gol bulabildi. İkinci yarıda Kartal maçı kotarabilecek mi yoksa bir çok kez yaptığı gibi panikleyip rakibin kontrolü ele almasını mı seyredecekti? İkincisi oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İyi oynadığın ve bol pozisyon bulduğun dönemde maçı alıp götürmeli, yorgunluk zamanlarında da tempoyu ayarlamalısın? Büyük takıma yakışan budur! Tempoyu her zaman sahadaki oyuncular ayarlayamaz, bazen kenardan müdahale gerekir, işte Beşiktaş'ta olmayan bu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Valerien Ismael ezber değişiklik yapmaktan öte gidemiyor. Dün Griesunspor karşısında Beşiktaş ikinci yarıda yine oyunu tutamadı, rakibinin kontrolsüz baskısını kabul etti ve az kalsın puan da kaybedecekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın oyun düzeni yanlış, iyi oynadığı dönemlerde bile korkunç bir dağınıklık var. Redmond yok bu oyunda, çünkü yanına partnerim diyebileceği kimse yaklaşmıyor. Ismael bunu bile çözemedi. Oysa Redmond-Dele Alli ikilisi büyük işler yapabilecek potansiyele sahipler. Ne var ki, bunu, gören yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta iki yerli Tayfur ve Tayyib'i çok beğendim. Weghorst her zaman ki gibi çok çalıştı ama gol atamadı, bir de penaltı kaçırdı ki, çok kötü kullandığını söylemeliyim. Sonuç olarak, Beşiktaş bu şekilde nereye kadar gider bilemem ama şampiyonluğa gidemez! Net!

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