Montero’ya Elche kancası

Beşiktaş'ın devre arasında göndermeyi planladığı iki isimden birisi olan Montero'ya, La Liga yolu açıldı... Endülüs bölgesinin yerel gazetesi ABC De Sevilla'ya göre Montero, Ocak ayında Elche'ye dönmeye yakın. Bu sezon sol stoper Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan transferleri sonrası forma bulmakta zorlanan Francisco Montero'nun ülkesine dönmek istediği kaydedildi. İspanyol stoper bu sezon siyah-beyazlı formayla sadece 45 dakika sahada kalırken, ligdeki son iki maç olan İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında ise kadroya bile alınmadı. Atletico Madrid'den 750 bin euro'luk bonservis bedeli karşılığında alınan Montero'nun satış haklarının yarısı hala La Liga kulübünün elinde.