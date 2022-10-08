Kilit isim Gedson

Bu akşam oynanacak Giresunspor maçında Salih Uçan'dan yararlanamayacak olan Valerien Ismael'in gözü Gedson Fernandes'te. Fransız teknik adam orta sahada Dele Alli ve Josef'in yanında Portekizli genç oyuncu görevlendirecek. 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun, kalabalık savunmalara karşı etkili olduğunu düşünen Valerien İsmael, genç oyuncudan özellikle forvetlere yakın oynamasını ve onları desteklemelerini istedi.
Bu akşam oynanacak Giresunspor maçında Salih Uçan'dan yararlanamayacak olan Valerien Ismael'in gözü Gedson Fernandes'te. Fransız teknik adam orta sahada Dele Alli ve Josef'in yanında Portekizli genç oyuncu görevlendirecek. 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun, kalabalık savunmalara karşı etkili olduğunu düşünen Valerien İsmael, genç oyuncudan özellikle forvetlere yakın oynamasını ve onları desteklemelerini istedi.