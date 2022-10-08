İsmael’in ‘kırılma’ maçı

Beşiktaş'ta tüm gözler Giresun maçına çevrildi. Siyah-beyazlı camia bu karşılaşmada alınacak üç puanla rahatlamak isterken, teknik direktör Valerien İsmael de alınacak galibiyetle 'rahatlamak' istiyor. Fransız hocanın performansına gösterilen tepkiler gün geçtikçe artarken, İsmael de Giresun maçını 'çıkışın başlangıcı' olarak görüyor. Zorlu deplasmandan alınacak bir galibiyet hem hocayı, hem yönetimi, hem de futbolcuları rahatlatacak. Ancak aksi bir sonuçta, yapılan eleştirilerin dozunun yükselmesi ve en başta teknik heyetin varlığının sorgulanmasına neden olacak. Bu nedenle İsmael'in, Giresun maçıyla başlayarak Dünya Kupası arasında kadar oynanacak 5 maçta istenilen sonuçları alarak yüzlerin gülmesini planlıyor