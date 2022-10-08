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Ghezzal ikinci yarıda

Fenerbahçe derbisindeki kadrodan çok fazla değişiklik yapmayı planlamayan Valerien Ismael'in en büyük beklentisi ise Rachid Ghezzal'a, Giresun deplasmanında daha fazla süre vermek. Fransız çalıştırıcı, kanatlarda görev yapan Redmond ya da Muleka'dan birisini ikinci yarı itibariyle kenara çekip, Ghezzal'ın oyun kalitesinden yararlanmayı planlıyor. Ghezzal, yaklaşık 5 haftalık sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta F.Bahçe maçında sonradan girmişti. Cezayirli yıldız derbi karşılaşmasında oyuna girdikten Kara Kartal, birçok net gol pozisyonu yakalamıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Ghezzal ikinci yarıda
Fenerbahçe derbisindeki kadrodan çok fazla değişiklik yapmayı planlamayan Valerien Ismael'in en büyük beklentisi ise Rachid Ghezzal'a, Giresun deplasmanında daha fazla süre vermek. Fransız çalıştırıcı, kanatlarda görev yapan Redmond ya da Muleka'dan birisini ikinci yarı itibariyle kenara çekip, Ghezzal'ın oyun kalitesinden yararlanmayı planlıyor. Ghezzal, yaklaşık 5 haftalık sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta F.Bahçe maçında sonradan girmişti. Cezayirli yıldız derbi karşılaşmasında oyuna girdikten Kara Kartal, birçok net gol pozisyonu yakalamıştı.
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