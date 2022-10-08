Deplasmanda hiç kaybetmedi

Beşiktaş, bugün deplasmanda oynanacak Giresunspor maçını kazanarak, 3 haftadır yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Beşiktaş'ın Fransız hocası Valerien Ismael de geçen sezon 0-0 biten Giresunspor deplasmanında bu kez galip gelmenin peşinde.. Beşiktaş, teknik direktör Ismael yönetiminde ligde deplasmanda 7 karşılaşmaya çıkarken 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kara Kartal bu periyotta hiç kaybetmezken, buna karşın 8 puanlık kayıp yaşadı. Beşiktaş, Kayseri (3-2), Göztepe (2-0) ve Ankaragücü'nü (3-2) mağlup ederken Trabzonspor (1-1), Giresunspor (0-0), Alanyaspor (3-3) ve İstanbulspor (2-2) ile berabere kaldı. Fransız hoca bu maçta yenilmezliğini sürdürmek ve galibiyet sayısını 4'e yükseltmek istiyor.
Beşiktaş, bugün deplasmanda oynanacak Giresunspor maçını kazanarak, 3 haftadır yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Beşiktaş'ın Fransız hocası Valerien Ismael de geçen sezon 0-0 biten Giresunspor deplasmanında bu kez galip gelmenin peşinde.. Beşiktaş, teknik direktör Ismael yönetiminde ligde deplasmanda 7 karşılaşmaya çıkarken 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kara Kartal bu periyotta hiç kaybetmezken, buna karşın 8 puanlık kayıp yaşadı. Beşiktaş, Kayseri (3-2), Göztepe (2-0) ve Ankaragücü'nü (3-2) mağlup ederken Trabzonspor (1-1), Giresunspor (0-0), Alanyaspor (3-3) ve İstanbulspor (2-2) ile berabere kaldı. Fransız hoca bu maçta yenilmezliğini sürdürmek ve galibiyet sayısını 4'e yükseltmek istiyor.