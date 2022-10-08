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Beşiktaş'ta yükselme vakti! İşte Valerien Ismael'in Giresunspor maçı 11'i

Kartal, Giresun'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. 3 maçta 7 puan yitiren Kara Kartal, Giresunspor'a konuk oluyor. Beşiktaş, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Valerien Ismael karşılaşma öncesinde 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:54
Beşiktaş'ta yükselme vakti! İşte Valerien Ismael'in Giresunspor maçı 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan kaybeden ve sadece 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip; 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor'u evinde mağlup ederek hem kötü gidişata 'dur' demek, hem de yeniden yükselişe geçmenin hesabını yapıyor.

ÜÇÜNCÜ TÜRK TAYFUR BİNGÖL

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve tüm maçlarda görev yapan Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle bugünkü maçta takımdaki yerini alamayacak. Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Tayfur Bingöl'ü görevlendirmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, A. Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Mejia, Görkem, Sainz, Bajic.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Tayfur, Gedson, Josef, Muleka, Dele, Redmond, Weghorst.

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