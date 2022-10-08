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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:44
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Beşiktaş gibi büyük bir takımda kazanırsak mutlusunuzdur, kazanamazsak mutsuzsunuzdur. İyi bir performans gösterip galip gelme hedefindeyiz.

Ghezzal konusunda bende kendisini 11'de görmek isterdim ama 1 ay sakatlıktan çıktı. Fenerbahçe maçında risk aldık. Ona süre veriyoruz. Bu konunun hassas bir konu olduğunun farkındayız. Geçen hafta risk aldık, daha da fazla onu değerlendireceğiz"

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