Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Beşiktaş gibi büyük bir takımda kazanırsak mutlusunuzdur, kazanamazsak mutsuzsunuzdur. İyi bir performans gösterip galip gelme hedefindeyiz.

Ghezzal konusunda bende kendisini 11'de görmek isterdim ama 1 ay sakatlıktan çıktı. Fenerbahçe maçında risk aldık. Ona süre veriyoruz. Bu konunun hassas bir konu olduğunun farkındayız. Geçen hafta risk aldık, daha da fazla onu değerlendireceğiz"