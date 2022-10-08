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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Giresunspor galibiyetinin ardından konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda rakibini 1-0'lık skorla devirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 22:43
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Giresunspor galibiyetinin ardından konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI:

Zor bir maçtı, rakipten dolayı değildi, zeminden dolayıydı. Daha fazla kazanmamız gerekiyordu, 4-0 olması gerekiyordu. Saiss, Emrecan sakatlandı, Emrecan'ın sakatlanması bizi zora soktu. Sakat sakat oynadı. Elinden geleni yaptı. Son dakikalarda çok zorlandık. Gol yedik ama ofsayttı. Tekrar ediyorum rakipten dolayı zorlanmadık, sahadan ve sakatlıklardan zorlandık.

Kulübemiz bugün daha zengindi, oyuncularımız geri döndü. Stoperlerimizin sakatlanması, başka bir oyuncuya şans doğurdu ama yeterince rotasyon kalitemiz var. Stoper rotasyonunda bu zenginlikten bahsedebiliriz.

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