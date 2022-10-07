Uçma zamanı!

Camiada yükselen eleştirilere karşı bu maçı kazanmaya mecbur olduklarını belirten teknik direktör Valerien İsmail oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bizim için kötü bir dönemden geçtik. Şimdi tüm bunları geride bırakıp bir kez daha çıkış yapmamız gerekiyor. Giresun maçı bunun için ilk viraj. Deplasmandan kazanarak dönmemiz şart. Alınacak bir galibiyet bize hem moral verecek, hem de Trabzonspor derbisi için özgüven sağlayacak. Herkes bu düşünceyle sahaya çıksın."
Camiada yükselen eleştirilere karşı bu maçı kazanmaya mecbur olduklarını belirten teknik direktör Valerien İsmail oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bizim için kötü bir dönemden geçtik. Şimdi tüm bunları geride bırakıp bir kez daha çıkış yapmamız gerekiyor. Giresun maçı bunun için ilk viraj. Deplasmandan kazanarak dönmemiz şart. Alınacak bir galibiyet bize hem moral verecek, hem de Trabzonspor derbisi için özgüven sağlayacak. Herkes bu düşünceyle sahaya çıksın."
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