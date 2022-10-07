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Uçma zamanı!

Fransız çalıştırıcı, “Son 3 maçta 7 puan kaybettik. Giresun deplasmanından galibiyetle dönmeye mecburuz. Alınacak üç puan bizi yeniden yukarılara taşıyacak” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Uçma zamanı!
F.Bahçe derbisinde 1 puan alabilen ve son 3 resmi karşılaşmada toplam 7 puan yitiren siyah-beyazlılarda tek hedef Giresunspor maçını kazanmak. Başakşehir'e yenilen, İstanbulspor ve F.Bahçe ile berabere kalan Beşiktaş, zorlu Giresun deplasmanından galibiyetle dönerek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Sezona hızlı bir giriş yaparak 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan alan ve zirveye yerleşen Kara Kartal, son dönemdeki inişi telafi ederek üst sıralara geri dönmek istiyor.

Camiada yükselen eleştirilere karşı bu maçı kazanmaya mecbur olduklarını belirten teknik direktör Valerien İsmail oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bizim için kötü bir dönemden geçtik. Şimdi tüm bunları geride bırakıp bir kez daha çıkış yapmamız gerekiyor. Giresun maçı bunun için ilk viraj. Deplasmandan kazanarak dönmemiz şart. Alınacak bir galibiyet bize hem moral verecek, hem de Trabzonspor derbisi için özgüven sağlayacak. Herkes bu düşünceyle sahaya çıksın."
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