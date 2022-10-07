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TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Beşiktaş'ta yıldız orta saha Dele Alli ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. İngiliz basını, Dele Alli'nin ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılıp, sezonu İtalya'da tamamlama ihtimali olduğunu iddia etti. İşte transferin detayları... (BJK TRANSFERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 09:54
TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer ettiği Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Yıldız orta saha oyuncusu transferin son günlerinde siyah beyazlı formayı giydi.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Dele Alli, şu ana kadar Beşiktaş'ta 5 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

İngiliz orta saha oyuncusu Ankaragücü karşısında takımının 2. golünü kaydetmişti.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Siyah beyazlılarda şu ana kadar henüz istenen performansı gösteremeyen Dele Alli ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

İngiliz basını, yıldız oyuncu Dele Alli'nin ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılıp, sezonu İtalya'da tamamlama ihtimali olduğunu iddia etti.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Haberde, "Gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak, Everton da onu geri almak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Beşiktaş'la bu nedenle kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Everton da böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek, Fiorentina yeni adresi olabilir" denildi.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Dele Alli'nin, Everton ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Dele Alli'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

DELE ALLI KİMDİR?

Milton Keynes'da doğup büyüyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli (tam adıyla Bamidele Jermaine Alli), 11 Nisan 1996'da doğdu.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Kariyerine 2013 yılında MK Dons takımında başlayan Dele Alli, 2015 yılında 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Dele Alli ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılabilir

Aynı yıl MK Dons'a kiralanan İngiliz futbolcu, 31 Mayıs'ta Tottenham'a döndü. Burada 7 yıl oynamasının ardından 2022'nin başında bedelsiz olarak Everton'a transfer olmuştu.

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