Salih sakatlandı

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta ortaya çıkan sakatlık haberi keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı takımın başarılı orta saha oyuncularından Salih Uçan'ın sakatlık geçirdiği belirtildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ağrı hisseden 28 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu. Yıldız oyuncu Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon 8 maçta 623 dakika süre alan Salih, 1 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Giresunspor maçında forma giyemeyecek olan Salih'in, Trabzonspor derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.