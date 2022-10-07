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Salih sakatlandı

F.Bahçe derbisinde sakatlanan 28 yaşındaki orta sahanın sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildi. Salih, yarınki Giresunspor maçında yok!..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Salih sakatlandı
Süper Lig'in 9. haftasında yarın Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta ortaya çıkan sakatlık haberi keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı takımın başarılı orta saha oyuncularından Salih Uçan'ın sakatlık geçirdiği belirtildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ağrı hisseden 28 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu. Yıldız oyuncu Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon 8 maçta 623 dakika süre alan Salih, 1 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Giresunspor maçında forma giyemeyecek olan Salih'in, Trabzonspor derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
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