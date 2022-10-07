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N’Koudou’dan müjdeli haber

Sakatlığı nedeniyle F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen N'Koudou'dan iyi haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu dün takımla çalışmalara başladı. Sağ arka adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Kamerunlu yıldızın, yarın oynanacak Giresun maçında kadroya alınacağı ancak mecbur kalınmadıkça sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
N’Koudou’dan müjdeli haber
Sakatlığı nedeniyle F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen N'Koudou'dan iyi haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu dün takımla çalışmalara başladı. Sağ arka adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Kamerunlu yıldızın, yarın oynanacak Giresun maçında kadroya alınacağı ancak mecbur kalınmadıkça sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.
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