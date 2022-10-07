Haberler Beşiktaş Dele Alli Ocak’ta gider

Dele Alli Ocak’ta gider

İngiliz basını, yıldız oyuncu Dele Alli'nin ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılıp, sezonu İtalya'da tamamlama ihtimali olduğunu iddia etti. Haberde, "Gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak, Everton da onu geri almak istemiyor. Beşiktaş'la bu nedenle kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Everton da böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek, Fiorentina yeni adresi olabilir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Dele Alli Ocak’ta gider
İngiliz basını, yıldız oyuncu Dele Alli'nin ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılıp, sezonu İtalya'da tamamlama ihtimali olduğunu iddia etti. Haberde, "Gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak, Everton da onu geri almak istemiyor. Beşiktaş'la bu nedenle kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Everton da böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek, Fiorentina yeni adresi olabilir" denildi.
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