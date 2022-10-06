Umut Meraş gidiyor

Beşiktaş'IN geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği Umut Meraş, bu sezon formaya hasret kaldı. Tecrübeli oyuncu devre arasına kadar daha fazla forma şansı bulamazsa kulüpten iznini isteyerek kendisine takım aramaya başlayacak
Beşiktaş'IN geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği Umut Meraş, bu sezon formaya hasret kaldı. Tecrübeli oyuncu devre arasına kadar daha fazla forma şansı bulamazsa kulüpten iznini isteyerek kendisine takım aramaya başlayacak